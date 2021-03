ASSU tem desfalques para confronto contra o ABC O Camaleão do Vale está com dois atletas no Departamento |Médico e outros dois cumprindo expulsão.

O ASSU virá a Natal desfalcado para o jogo deste sábado (28.03) contra o ABC na casa do adversário. O técnico Maurício Rodrigues teve que dar tratos à bola para substituir quatro jogadores.



O goleiro Erasmo e o jogador Luciano Paraíba estão recolhidos ao Departamento Médico; já os atletas Pedro e Alisson, expulsos no último jogo, cumprem a chamada "Lei do Cão", e estão suspensos.



Com isto, o time mais provável que o "Camaleão do Vale" deve colocar em campo para o confronto com o ABC é este - André, Coelho, Jefferson, Pantera, Ribamar; Alan, Lano, Leandro Mineiro, Luís Carlos; Somália e Marcelo Assu.



Barata na área



Falando em ABC, o atacante Barata - ídolo alvinegro - agora é do ASSU; os dirigentes confirmaram a contratação do craque, que apesar de não jogar profissionalmente há mais de um ano, tem participado de treinos no próprio ABC e no Treze-PB, e vem mantendo o físico. Além de Barata, os dirigentes assuenses contrataram o lateral esquerdo Cleisson, que defendeu no primeiro turno o Real Independente.