Copa do Brasil: além do ABC, Águia e Bahia seguem adiante

Vasco x Central

Icasa x Confiança

Atlético-MG x Guaratinguetá-SP

Vitória x Juventude

Corinhians x Misto-MS

Atlético-PR x ABC

Fluminense x Águia

Goiás x Brasiliense

Botafogo x Americano

Ponte Preta x Figueirense

Santos x CSA

Coritiba x Bahia

Flamengo x Remo

Paraná x Fortaleza

Internacional x Guarani

Náutico x Criciúma

Além da goleada - e a consequente classificação - do ABC sobre o Fast Clube-AM em pleno Frasqueirão, a Copa do Brasil ainda teve mais dois jogos, encerrando a primeira fase.Na Bahia, o Potiguar de Mossoró - que precisava vencer para avançar à segunda fase da competição - acabou goleado pelo Bahia-BA (6 a 1 - 2 gols de Reinaldo Alagoano, 1 de Helton Luiz, 1 de Nen, 1 de Alex Terra e 1 de Ávine para a equipe da casa; o gol de honra do Potiguar foi de Helinho); e em Minas Gerais, o América-MG perdeu para o Águia-PA, 1 a zero - e a vaga ficou com o Águia.Com isto, estão completos os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil:Os jogos estão previstos, em princípio, para os dias 8 ("ida") e 22 de abril ("volta"); o mando de campo para o jogo da "volta" será de quem estiver melhor posicionado no Ranking nacional de Clubes (RNC), da CBF.