Exame de Ordem 2009.1 será no próximo domingo Oitocentos e nove bacharéis em Direito farão a prova que corresponde à primeira etapa do concurso.

Oitocentos e nove candidatos farão a prova da primeira etapa do Exame de Ordem 2009.1, no próximo domingo (17). Em Natal, a prova será aplicada no campus Salgado Filho, da Universidade Potiguar. Em Mossoró, na UnP, e em Caicó, no auditório do Centro Administrativo.



A prova consiste em 100 questões, sem direito a consultas, com início às 14h (horário local) e duração de 5 horas. A coordenação é da seccional da OAB/RN.



A segunda etapa do Exame de Ordem, que constará da prova subjetiva, prático-profissional, está marcada para o dia 28 de junho de 2009.



O Exame de Ordem não tem reserva de números de vagas, basta o examinando

alcançar a nota mínima, com acerto de 50 questões (50% do total), que o habilitará a solicitar a inscrição nos quadros da Ordem, caso não haja qualquer impedimento legal.



O Exame de Ordem tem aplicação de mesmo conteúdo e procedimentos para 26

Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo regido pelo Conselho Federal e executado com o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB), em conjunto com a OAB.



Segundo o presidente da Comissão de Exame de Ordem da OAB/RN, Klebet

Cavalcanti, o exame assinala não só aptidão do examinando, mas também o

direciona para a própria especialização da carreira, uma vez que na segunda fase, o candidato escolhe a área profissional do direito que pretende seguir.



Locais de prova

NATAL - UnP (Avenida Salgado Filho, nº 1610, Lagoa Nova)

MOSSORÓ - UnP Bloco A - (Avenida João da Escóssia, s/n, Nova Betânia)

CAICÓ - auditório do Centro Administrativo (Av. Coronel Martiniano, 995, Centro, Caicó/RN)