Conferência discute discriminação e desrespeito racial

Fotos: Ana Paula Oliveira

A frase soou como desrespeito aos estudantes, sobretudo para uma adolescente indígena de origem potiguara. No município de João Câmara, distante 74 km de Natal, cerca de 2 mil índios sobrevivem às tradições.Para a professora indígena Maria Ivoneide Campos, tem que haver uma política de melhoria na educação, sobretudo na qualificação dos docentes. “A gente ainda sofre muito com a discriminação. Espero que as políticas públicas cheguem às comunidades e cumpram seus papéis”, enfatiza.Esses e outros assuntos estão sendo debatidos na 2ª Conferência Estadual de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, que teve início nesta terça-feira (28) e segue até a próxima quinta-feira (30), no Hotel Praia Mar, em Ponta Negra.A 1ª Conferência Estadual foi realizada em maio de 2005.Na conferência, serão retirados os delegados que participarão da Conferência Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, que será realizada de 25 a 28 de julho, em Brasília.A coordenadora de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, Elizabeth Lima da Silva aproveitou para falar sobre algumas ações desenvolvidas pelo Governo do Estado, em parceria com Governo Federal e Caixa Econômica.É o caso da construção de dez casas na comunidade de Moita Verde, em Parnamirim. Segundo ela, o processo para a construção está em tramitação na Caixa Econômica Federal.Outro ponto destacado pela coordenadora, durante a 2ª Conferência, é que o Rio Grande do Norte possui 12 comunidades quilombolas com certificado de autorreconhecimento.O processo está no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para regularização definitiva das terras.As comunidades quilombolas são grupos étnicos, predominantemente constituídos pela população negra rural ou urbana, que se autodefinem a partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias.O vice-governador Iberê Ferreira diz que é muito importante para o Governo do Estado participar de projetos como esses. “O Governo tem avançado muito, sobretudo nas comunidades quilombolas e regularização fundiária, seguindo uma política que já vem acontecendo em todo o país”.