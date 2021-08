Mega-Sena pode pagar R$ 21 milhões esta noite A "bolada" vem se acumulando desde o início do mês.

Esta noite, serão sorteados os números do concurso 1066 da Mega-Sena. E bão é pouco dinheiro que está em jogo - se alguém acertar sozinho as dezenas soreadas, leva nada menos que R$ 21 milhões.



Isto é, se o valor não ficar acumulado mais uma vez. É que no concurso mais recente (o 1.065, na última quarta) ninguém acertou as dezenas sorteadas - os números na ocasião foram 07, 19, 30, 39, 43 e 57 - daí a "bolada" ter ficado acumulada de novo: só para lembrar, a Mega-Sena está acumulada desde o concurso 1061 (do último dia 1º).