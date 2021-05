Morre o ex-deputado estadual Leônidas Ferreira

Alex de Souza Familiares emocionados durante velório do ex-deputado

A morte de Leônidas foi confirmada no final da noite da sexta-feira (3). De acordo com pessoas próximas ao ex-deputado, ele sofreu um infarto logo que recebeu a notícia da morte do seu grande amigo, o escritor Moacyr de Góes no início desta semana. Foi levado ao hospital, onde foi submetido a uma angioplastia.



Histórico

Na sua carreira política, Leônidas chegou também a ser secretário de saúde nos governos de Lavoisier Maia e José Agripino, do qual foi secretário do Gabinete Civil.