Vale das Cascatas tem 30 dias para fornecer lista de sócios

O juiz Otto Bismarck Nobre Brenkenfeld estabeleceu prazo de 30 dias para que o Vale das Cascatas forneça a relação completa dos consumidores/sócios do antigo clube, com o valor total individualizado pago por cada um e a data específica dos pagamentos. O objetivo é dar andamento ao processo de Execução de Sentença (nº 001.01.000985-0) impetrado pelo Ministério Público.



Antes, o MP ingressou com uma Apelação Cível (nº 2007.007340-6) no Tribunal de Justiça pois a Empresa descumpriu um acordo feito com consumidores que adquiriram títulos de sócios vitalícios. Tal acordo previa a construção de um parque aquático e camping à beira-mar da Praia de Ponta Negra. Além da quebra de contrato, o Vale das Cascatas ainda encerrou suas atividades na cidade, sem comunicar aos 2.136 sócios vitalícios. O Tribunal de Justiça reconheceu o dano e julgou procedente o pedido de devolução das parcelas pagas pelos sócios, acrescidas de correção monetária, a partir da data de cada pagamento, e juros legais.



Agora, o pedido do Ministério Público foi para que seja liquidada a indenização coletiva devida aos consumidores. De acordo com a decisão do juiz da 3ª Vara Cível, a liquidação da condenação imposta ao Vale das Cascatas pode se dar coletivamente como prevê o Código de Defesa do



Consumidor. “De fato, a natureza da relação jurídica estabelecida entre o fornecedor e os consumidores recomenda a liquidação coletiva, em função do valor relativamente baixa das indenizações por danos materiais reconhecida em Juízo, implicando num custo mais elevado para os consumidores pleitearem sua indenização do que o que efetivamente teriam a receber”.



O Vale das Cascatas tem 30 dias para fornecer a relação dos consumidores e os valores pagos por cada um a que terá direito ao ressarcimento.