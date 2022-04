JURNs apresenta os primeiros campeões Competição, reunindo atletas de univerisdades e faculdades no estado, começou na sexta (15), e já há vencedores no handebol e no vôlei.

Os 53º Jogos Universitários do Rio Grande do Norte - JURNs 2009 - estão em andamento desde a última sexta (15), envolvendo as instituições de ensino superior potiguares, e já são conhecidos os campeões nas modalidades de vôlei e handebol.



Primeiro, o vôlei, que teve lugar no Palácio dos Esportes no fim de semana. No feminino houve um triangular entre as eternas rivais UFRN e UnP, mais a FARN - o título ficou com a UFRN, após vencer a FARN e a UnP, ambas por 3 sets a zero; no masculino, quadrangular com UnP, UFRN, FARN e Ufersa - aqui deu UnP, que bateu a Ufersa, a FARN e por fim a UFRN, todos por 3 sets a zero.



Já no handebol, o título no feminino ficou com a UnP, que venceu a anfitriã UFRN em pleno Ginásio do Campus (os placares foram 28 x 16 e 26 x 20); no masculino, o troféu não saiu do Campus - deu UFRN, após vencer o primeiro jogo (24 x 18) e empatar o segundo (26 x 26).



O futsal tem lugar na UFRN, e os finalistas já são conhecidos. No feminino, a decisão será entre a Faculdade Maurício de Nassau (FNM) e a UnP, depis de enfrentarem um triangular que contou ainda com a UERN; Mauricio de Nassau x UnP está marcado para a sexta (22), às 19h. Já no masculino, os finalistas são a UnP e a UFRN, que disputaram um quadrangular que envolveu a UERN e a FARN - a decisão entre UFRN e UnP também será na sexta (22), logo após a decisão da categoria feminina.



O basquete está para começar, na AABB. No feminino, só duas equipes - UFRN e Maurício de Nassau, que se enfrentam na quinta (21) e na sexta (22) à noite. Por sua vez, no masculino, está programado um triangular entre UnP, UFRN e FARN - UnP x FARN será na sexta (22) após o último jogo do feminino; UFRN x FARN será no sábado (23) às 15h; e UnP x UFRN encerra o triangular no domingo (24) ao meia-dia.



As modalidades individuais - estão previstas, dependendo do número de participantes, o atletismo, o badminton, o tae-kwon-do, o judô, a natação, o tênis de mesa e o xadrez - vão começar assim que forem encerradas as modalidades coletivas.



As equipes campeãs em cada modalidade dos JURNs garantem vagas para a Etapa Nacional - JUBs 2009 (Jogos Universitários Brasileiros), que este ano serão realizados em Fortaleza (CE).