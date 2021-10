Escolas particulares obtêm as melhores notas do Enem no RN CEI foi a melhor colocada no estado, ficando em 149º lugar no ranking nacional do exame; pior média estadual ficou com a Escola Mascarenhas Homem.

O Centro de Educação Integrado (CEI) foi a escola do Rio Grande do Norte com melhor média no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que teve o resultado divulgado ontem (28). A escola obteve a nota 69,9, conquistando a 149ª posição em relação ao primeiro lugar. Como vinha ocorrendo nos anos anteriores, as escolas particulares é que conquistaram as melhores posições.



O primeiro lugar ficou com o Colégio de São Bento, no Rio de Janeiro/RJ, com 80,58, seguido do Colégio Bernoulli, de Belo Horizonte/MG, com 77,38, ambos particulares. A pior média ficou com a Escola Indígena Tekator, de Tocantinopolis/TO, que teve nota 25,11.



Noventa e um por cento das escolas de todo o país participaram do Enem. Entre as 50 melhores escolas, uma é do Sul e 41 do Sudeste, duas do Centro-Oeste e seis do Nordeste, nenhuma do Norte. Quarenta dessas escolas são particulares, só dez são públicas, nove federais.



Entre as 50 piores escolas, uma está no Sul, quatro no Sudeste, nove no Centro-Oeste, 29 no Nordeste e sete no Norte. Todas públicas. Essas escolas tiveram médias entre 25 e 33 pontos.



Régulo Tinoco foi a estadual com a melhor nota

Do Rio Grande do Norte 353 escolas participaram do Enem. O segundo colocado no estado foi o Colégio Salesiano (67,46) e o terceiro foi o Cefet (67,4). Das escolas estaduais, a melhor nota ficou com a Escola Estadual Régulo Tinoco (51,75) e a pior foi a Escola Mascarenhas Homem (32,2). No interior o melhor desempenho ficou com o Cefet Mossoró (66,95).