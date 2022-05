TCE manda Prefeitura suspender contrato com a empresa TCI BPO

Fotos: Maiara Felipe

O conselheiro Alcimar Torquato acompanhou o votou de Valério Mesquita e, mesmo antes do voto de Paulo Alves ficou determinado que a Prefeitura de Natal tem que suspender o contrato.Após a decisão, o procurador geral do município Bruno Macedo afirmou que vai esperar o comunicado oficial para se pronunciar."Vamos respeitar a determinação do TCE até o município ser comunicado oficialmente sobre a decisão. Até lá vamos resolver sobre a decisão de recorrer ao poder judiciário ou não", afirmou Bruno.Ele disse que vai discutir com a prefeita Micarla de Souza as soluções para o gerenciamento e que o município não tem condições de gerenciar os medicamentos devido ao déficit deixado pela gestão anterior.