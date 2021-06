Meta da Secretaria de Infraestrutura é agililizar obras

Elpídio Júnior Meta da secretaria é agilizar as obras do Governo

“O convite me foi feito para dar agilidade nos projetos que já existem na Infraestrutura como o aeroporto, a zona de processamento de exportação (ZPE) e obras de planejamento”, afirma Dâmocles.O secretário lembrou ainda que nessa “fase histórica”, em referência a crise financeira internacional, a meta é continuar os projetos que já estão em andamento. “Vamos concluir as obras e construir novas estruturas previstas pelo Governo do Estado para os próximos meses”, explica o novo secretário.Entre os projetos previstos estão: a ponte de Macau, a estrada do melão, o prolongamento da Prudente, o pró-transporte e o viaduto das fronteiras.