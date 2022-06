Itep confirma identidade de caçador morto por fiscal do Ibama Emanoel Josian Barbosa tinha 20 anos e morreu com tiro disparado por fiscais do Ibama quando caçava arribaçãs em Jandaíra.

O Instituto Técnico e Científico de Polícia (Itep) confirmou na manhã desta segunda-feira (25) a identidade do caçador morto em confronto com fiscais do Ibama na noite da sexta-feira (22), em Jandaíra. Emanoel Josian Barbosa, de 20 anos, morreu quando caçava arribaçãs – crime ambiental pelo fato de ave, que está ameaçada de extinção, ser protegida por lei federal.



O crime, segundo registro no Itep, foi cometido por volta das 19h30 no assentamento Boa Vista, na zona rural de Jandaíra. Emanoel Josian e um adolescente de 16 anos caçavam arribaçãs quando foram surpreendidos pelos fiscais na mata fechada. Houve conflito e o caçador acabou atingido por um disparo, morrendo no local.



Conforme noticiou o Nominuto.com no sábado (23), a equipe de proteção da área atirou no caçador e logo depois se dirigiu à delegacia de plantão da zona Norte de Natal, com medo de represárias.



Um policial afirmou que essa não é a primeira vez que a fiscalização acaba em morte. “Essa não é a primeira vez que isso acontece. Outros caçadores já foram mortos porque estavam caçando”, diz.