DO publica liberação de R$ 10 bilhões para financiamentos da agroindústria De acordo com a Portaria n.º 203, serão considerados os financiamentos contratados a partir de 16 de abril de 2009 e até 31 de dezembro de 2009.

Brasília - O Ministério da Fazenda publica na edição de hoje (11) do Diário Oficial da União a portaria em que repassa R$ 10 bilhões ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para acertar a situação de financiamentos concedidos a agroindústrias, indústrias de máquinas e equipamentos agrícolas e a cooperativas agropecuárias.



De acordo com a Portaria n.º 203, serão considerados os financiamentos contratados a partir de 16 de abril de 2009 e até 31 de dezembro de 2009.



Segundo o Ministério da Agricultura, por causa da crise financeira mundial, o setor agropecuário sofre com a queda das exportações, principalmente no segmento de frigoríficos. Várias fábricas foram fechadas e milhares de funcionários tiveram de ser demitidos.