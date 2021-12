Agricultores reclamam dos prejuízos com as enchentes

Fotos: Vlademir Alexandre Pedro perdeu R$ 2 mil na plantação do milho.

No entanto, assim como no ano passado, cada um dos pequenos produtores terá que arca com seus prejuízos. Um exemplo é Pedro Guari Sobrinho, da comunidade Várzea, em Assu.Na manhã desta quarta-feira (6), o agricultor retornava com sua família para casa, depois de passar seis dias fora, devido aos alagamentos. Pedro Sobrinho lamentava uma só coisa: “perdi tudo que plantei de novo”.Em 2008, ele também viu sua plantação inundada pelas águas das chuvas. “Este ano, disseram para gente que o inverno não ia ser tão rigoroso, então, investimos na plantação, principalmente, no milho. A gente iria colher agora em junho para o São João, mas perdemos tudo de novo”, afirma.De acordo com Pedro Sobrinho, os agricultores da região compraram um saco de milho com 20kg, ao preço de R$ 290. “Eu mesmo tinha investido R$ 2 mil e perdi esse dinheiro, além do trabalho no plantio”, ressalta.De acordo a Emater, pelo menos 1.050 pequenos produtores perderam suas plantações com as enchentes deste ano. O cultivo mais afetado na região do Vale do Açu foram os de feijão e milho, além da banana, manga e pimentão.