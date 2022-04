Receita libera consulta a lote residual do Imposto de Renda de 2005

Cerca de 9 mil contribuintes que caíram na malha fina da Receita Federal há quatro anos receberão dinheiro nos próximos dias. A Receita liberou um lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física de 2005, ano-base 2004.O dinheiro poderá ser sacado a partir do próximo dia 25, mas a relação dos beneficiados estará disponível hoje (18). A partir das 9h, os dados podem ser consultados na página da Receita na internet.Nesse lote, a Receita analisou a situação de 50.558 contribuintes, dos quais 9.086 têm direito à restituição e receberão um montante total de R$ 19.966.287,21. Os demais, 34.572 contribuintes, terão de pagar imposto, num total de R$ 100.478.591,27.O valor foi corrigido em 53,94%, correspondente à variação da taxa Selic entre maio de 2005 e maio de 2009. Quem não conseguir acessar a internet para saber se teve a declaração liberada pode ligar para o número 146.Se o dinheiro não for depositado na conta corrente informada na declaração, o contribuinte pode ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou agendar o crédito numa conta em seu nome em qualquer banco por meio dos telefones 4004 0001 (capitais), 0800 72 90001 (demais localidades) e 0800 72 90088 (deficientes auditivos).