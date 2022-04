Série B: Duque de Caxias bate Juventude e é líder provisório A equipe carioca, em Mesquita. aplicou 4 a 2 no time gaúcho; além deste jogo, Paraná e Ponte empataram sem gols.

Na sequência da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mais dois jogos foram realizados. No estádio Dorival de Brito, em Curitiba, o Paraná Clube e a Ponte Preta não passaram do empate sem gols - 0 a 0 mesmo, sob um "gelo" de 8 graus centígrados.



O que faltou de gols no Paraná sobrou no Rio de Janeiro - no estádio Giulitte Coutinho, em Mesquita, o Duque de Caxias venceu o Juventude-RS, 4 a 2. Os gols dos gaúchos forma marcados no primeiro tempo, com Mendes e Leo Dias; no segundo tempo os cariocas decidiram dar a volta por cima, e não perdoaram: foram 2 gols de Edivaldo (sendo um deles de pênalti), um de Clayton e um de Santiago.



Na classificação parcial da segunda rodada - que foi iniciada na terça (12) com Portuguesa 2 x 1 Fortaleza e Atlético-GO 3 x 1 Bragantino - o Duque de Caxias é o líder provisório, com 6 pontos, seguido pelo Atlético-GO, Ponte Preta e Portuguesa; o Juventude é o 12º enquanto o Paraná ocupa o 13ª lugar.



Neste sábado (16) a segunda rodada será completada com os potiguares - o ABC recebe o Figueirense, enquanto o América é recebido pelo Guarani. Além disto, estão previstos São caetano x Bahia, Ceará x Vasco, Ipatinga x Vila Nova-GO e Brasiliense x Campinense.