Ex-prefeito é convidado para o PCdoB

Fotos: Andréia Freitas

“Sempre tivemos uma boa relação com o ex-prefeito de Natal. Ele é um dos nomes cotados para a sucessão estadual e sabe que o PCdoB está com as portas abertas para recebê-lo e apoiá-lo. Sei que há um clima de insatisfação, por parte dele, dentro do PSB, onde líderes do partido pedem a sua saída, um desrespeito a sua atuação política. Por isso, colocamos o PCdoB a sua disposição”, ressaltou Antenor Roberto.Também esteve presente ao encontro o dirigente da comissão de organização nacional e membro do comitê central do PCdoB, André Bezerra, responsável pela avaliação da atuação do partido nas últimas eleições.“Começamos com uma avaliação sobre o que já foi feito. Em seguida, trataremos do Congresso Nacional do partido, onde serão definidos os processos da renovação da direção das representações do PCdoB em todo o país.Por fim, discutiremos as eleições em 2010. O fortalecimento da legenda para que possamos ocupar as câmaras estaduais e federais”, informou o presidente.Antenor Roberto também fez questão de ressaltar que o Partido Comunista do Brasil tem atuado de forma moderna e contemporânea, contrariando a opinião daqueles que tem o partido como radical. “Temos um novo pensamento. Sofremos uma renovação. Atualmente discutimos a crise mundial, avaliando o lado do trabalhador, mas sem radicalismo. Mostramos que é importante preservar a renda e o trabalho dessas pessoas que estão sendo as mais prejudicadas com a crise, por causa do aumento das demissões. Diminuindo a produção e economia dos países”, concluiu ele.Atualmente o PCdoB conta com 20 vereadores nas câmaras municipais do Estado, entre eles, o parlamentar George Câmara da bancada de oposição à prefeita de Natal, Micarla de Sousa (PV). Além disso, tem participação nas administrações de São Vicente, Pedra Preta e Touros onde ocupa as vice-prefeituras.Apesar de estar bastante chateado com algumas declarações publicadas na imprensa de que o ex-prefeito de Natal não seria mais importante para o PSB, Carlos Eduardo foi cauteloso ao convite do presidente do diretório estadual do PCdoB, Antenor Roberto para integrar o partido.“Estes convites são gentilezas de aliados. Pessoas sérias que estiveram ao meu lado conhecem meu trabalho e ficam indignadas com o que lêem sobre mim e o meu partido. Mesmo assim, não tomarei nenhuma decisão, sem antes conversar bastante com os líderes maiores do PSB”, disse o ex-prefeito.“Ninguém gosta de abrir um jornal e ver colegas do partido falando mal sobre você. Claro que estou chateado, e por isso, entendo que lideranças partidárias se preocupem em me acolher e mostrar que há espaço para desenvolver o meu trabalho. Mas é cedo para decisões ainda”, respondeu o pessebista.