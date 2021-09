Acusado de matar irmãos é condenado a 30 anos de reclusão Durante a sessão, o réu foi julgado, de acordo com a pronúncia, por dois crimes de homicídio e uma tentativa de homicídio, todos qualificados.

O desempregado Anderson Rodrigues da Silva, julgado nesta quarta-feira (22), foi considerado culpado da acusação de ter matado Reginaldo de Oliveira, ter participado da morte de Rivaldo de Oliveira e tentado matar Rosani de Oliveira - todas as vítimas irmãos entre si. A condenação foi de uma pena de 30 anos de reclusão no regime fechado.



Durante a sessão, o réu foi julgado, de acordo com a pronúncia, por dois crimes de homicídio e uma tentativa de homicídio, todos qualificados. Na Sessão, foi ouvida a vítima Roseni de Oliveira e uma vizinha das vítimas, ambas arroladas pelo Ministério Público e, em seguida, o acusado foi interrogado, oportunidade em que negou a prática do fato criminoso.



Durante os debates, o representante do MP pediu a condenação do réu em homicídio qualificado com relação à Reginaldo de Oliveira; em homicídio simples quanto a Rivaldo de Oliveira, posto que pediu pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV do CP; e, em tentativa simples em relação a vítima Roseni de Oliveira, uma vez que também pleiteou a retirada da qualificadora.



A Defesa, por sua vez, sustentou as teses de desqualificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples, no que tange a Reginaldo; negativa de autoria, participação de menor importância e desqualificação do crime quanto a Rivaldo; e negativa do fato e da autoria, desclassificação do crime para ameaça e desqualificação para tentativa simples no que concerne a Roseni.



O fato submetido ao conhecimento do Tribunal do Júri da capital, tendo o Conselho de Sentença acatado a tese ministerial.



Culpabilidade, antecedentes, conduta social e motivos

Entre outras circunstâncias, quanto ao homicídio qualificado praticado contra à vítima Reginaldo de Oliveira, tem-se que: a culpabilidade é desfavorável a Anderson, pois o delito foi praticado sem qualquer razão ou motivação que o justificasse, restando inequívoca a vontade do réu de matar; os antecedentes são desfavorável ao réu pois ele responde a outros vários processos criminais dentre os quais se incluem, inclusive, duas execuções penais por crimes contra o patrimônio, cometidos com violência.



Há ainda notícia nos autos de que Anderson tem condenação por crime de porte ilegal de arma de fogo na Comarca de São Paulo, fato que confirmou quando ouvido hoje, no Plenário do Tribunal do Júri, situações, ambas que, a despeito de sua primariedade técnica, são suficientes a indicarem a propensão do réu ao cometimento de crimes.



Quanto à sua conduta social, esta é uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, vez que dos autos constam indícios de que o mesmo vive no mundo da criminalidade, andando armado, conforme disse em seu interrogatório, e cometendo assaltos.



Analisando a sua personalidade, a juíza presidenta do 1º Júri Popular de Natal, em Substituição Legal, Ticiana Maria Delgado Nobre, constatou que tal circunstância é desfavorável ao acusado, pois agiu de forma fria quando cometeu o delito, circunstância que, juntamente com os fatos criminosos decorridos anteriormente, denota uma clara tendência do réu à prática de delitos.



Quanto aos motivos do crime, Anderson cometeu o delito sem que houvesse motivo suficiente a justificar sua atitude, sendo a sua conduta totalmente desproporcional ao contexto fático narrado nos autos. E quanto às circunstâncias, o réu cometeu o crime aproveitando-se da ingenuidade da vítima que, pensando estar dirimida uma situação de conflito que sua família havia vivenciado com o réu no dia do fato pela manhã, não se protegeu como deveria.