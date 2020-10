Ministro da Ciência e tecnologia profere aula na UFRN Sérgio Machado Rezende estará presente em Natal na sexta-feira (13) para a apresentação da Aula Magna no auditório da Reitoria.

Acontece nesta sexta-feira (13), às 9h, no auditório da Reitoria, a Aula Magna alusiva à abertura oficial do semestre letivo 2009.1. Intitulada “Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional”, a Aula será proferida pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Machado Rezende.



De acordo com a assessoria de imprensa da UFRN, a aula acontece anualmente, sempre no primeiro mês do início do calendário letivo. O nome do ministro foi eleito pela proximidade com o reitor Ivonildo Rêgo e com a instituição. A exposição é aberta ao público em geral.



Natural do Rio de Janeiro, Sérgio Rezende é doutor em Física pelo MIT - Massachusetts Institute Of Technology e formado em Engenharia Eletrônica na PUC-Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.



Recebeu em 1988 a Ordem do Mérito Educativo concedida pelo MEC - Ministério da Educação e, em 1995, foi agraciado com a Comenda da Ordem do Mérito Científico, categoria Grã-Cruz, concedida pelo Presidente da República.



Suas atividades de gestão pública de C&T começaram em 1986 no governo estadual de Miguel Arraes, em Pernambuco. Entre janeiro de 2001 e janeiro de 2003, foi secretário do Patrimônio, Ciência e Cultura da Prefeitura de Olinda.



Antes de se tornar ministro, presidia a FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, agência de fomento vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia.



*Com informações da Agecom