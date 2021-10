Prefeitura abre processo seletivo para contratar mais 26 médicos Aprovados serão lotados nos hospitais municipais, unidades de pronto atendimento, unidades básicas de saúde, PSF e Samu. Salários chegam a R$ 4 mil.

A Secretária Municipal de Saúde (SMS) abriu processo seletivo para contratação temporária de médicos em clínica geral, pediatria e ginecologia /obstetrícia a serem encaminhados aos hospitais municipais, unidades de pronto atendimento, unidades básicas, Programa Saúde da Família (PSF) e Samu. Ao todo estão sendo oferecidas 26 vagas. Os salários chegam a R$ 4 mil.



Segundo edital publicado na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial do Município (DOM), a seleção tem como objetivo organizar o quadro de lotação dos profissionais médicos. São oferecidas 14 vagas para clínico geral; seis para pediatra; e outras seis para ginecologista/obstetra.



Poderá concorrer qualquer profissional que não seja servidor público municipal, desde que possuidor de diploma de nível superior, na área de medicina, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina.



Estarão impedidos de concorrer aqueles que já tenham sido contratados temporariamente por esta Secretaria por um período de dois anos. O processo seletivo consistirá de uma única fase de análise curricular.



A jornada de trabalho será de 20 ou 40 horas semanais, podendo ser cumprida em regime de plantão, no caso de pronto atendimento, de acordo com as normas vigentes para esta categoria.



As inscrições serão efetuadas no período de 27 a 30 de abril, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h. Os interessados deverão efetivar sua inscrição sede da Secretaria Municipal de Saúde, no edifício Ducal, no Centro.



A remuneração será de R$ 4 mil correspondente à carga horária de 40 horas e de R$ 2 mil correspondente a carga horária de 20 horas.



O prazo de validade do presente processo seletivo é de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, se necessário, até o limite de dois anos.