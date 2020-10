Prêmio Dez será no dia 26 de março Nesta segunda edição, 67 atletas e colaboradores do esporte potiguar serão agraciados.

Está iniciada a contagem regressiva para a segunda edição do Prêmio Dez – que será no próximo dia 26, às 19h na Casa da Indústria (Fiern, na Salgado Filho) – que vai homenagear os destaques do esporte potiguar no decorrer de 2008.



Na primeira edição, que homenageou os destaques de 2007, o sucesso foi grande. Na ocasião, foram agraciados atletas como Clodoaldo Silva (natação), Souza e Wallyson (futebol). Agora serão 67 premiações, sendo 52 atletas homenageados e 15 prêmios especiais, em 14 categorias.



Os destaques das categorias serão escolhidos por uma comissão multidisciplinar - formada por jornalistas, professores de educação física, pesquisadores, e especialistas da área; além dessas categorias, cada federação esportiva definirá o seu atleta destaque, que também será premiado na ocasião. Estão sendo votados a Federação, Projeto Social, Clube, Município Esportivo, Comentarista esportivo, Empresa amiga do esporte, Academia, Escola, Programa Esportivo, Personalidade do esporte (destaque nacional), Evento esportivo, “Point” do Esporte, Prêmio Dez e Prêmio Dez Juri Multidisciplinar.



As novidades



Além do atleta indicado por cada federação, os 14 prêmios da comissão multidisciplinar chamam atenção.



Na categoria "Evento Esportivo do Ano", os indicados são Rally dos Sertões - Etapa RN, Campeonato Futebol - Série B, Corrida e Caminhada Natalina, Copa Robinson Faria e os Jogos da Juventude - Mossoró. Na categoria Empresa amiga do esporte de 2008 concorrem: Multdia, ACT Provedor de Internet, Ponta Negra Fiat, Destaque Promoções e UnP.



Outro destaque será o "Prêmio Dez", referente a alguma ação de destaque histórico para o esporte do Rio Grande do Norte. Para esta edição, estão concorrendo a inauguração do Ginásio Nélio Dias (o Ginásio do Gramoré, em Natal), a Copa Robinson Faria de Futebol Amador e os dez anos de Flávio Tinôco como técnico da Seleção Brasileira de Handebol.



Para esta edição, há ainda algumas novidades - como a inclusão da categoria “Point” do Esporte, premiando empresas que disponibilizam a prática esportiva como forma de lazer entre amigos; no páreo estão Kurtkart, Dunnas Boliche, Paint Ball, Society Soccer Clube e Aero Futebol Center.



E, homenageando a imprensa esportiva, a cada ano muda a categoria de premiação para jornalistas. Na primeira edição, Marcos Lopes ganhou como Locutor Esportivo; agora é o momento do Comentarista Esportivo e, nos próximos anos, será a vez dos repórteres de impressos, repórteres televisivos, editores, apresentadores, entre outras.



Grandes momentos



O momento mais esperado do evento, é a entrega do Prêmio Dez que terá duas indicações, uma por parte do júri multidisciplinar e outra por meio dos internautas, através de votação no portal www.deznarede.com. Outro destaque será o lançamento da Revista DEZ, edição de março e da nova fase do Deznarede.com. A revista terá o perfil dos premiados, entrevistas, colunas e matérias especiais. Os homenageados da noite receberão o troféu de destaque, a Revista Dez com seu perfil e camisa comemorativa do evento.



A solenidade do Prêmio Dez tem realização da Fácil Comunicação e do Deznarede.com, com apoio da Secretaria do Estado de Esporte e Lazer (PMN-SEEL), Secretaria de Esporte e Lazer de Natal (SEL), ACT Provedor de Internet e Federação Potiguar de Automobilismo.





Quem concorre ao Prêmio Dez – Comissão multidisciplinar

Federação 2008

Futebol, Ginástica, Golfe, Atletismo e Judô



Projeto Social 2008

Ayrton Senna, Celeiro, Centro de Excelência Caixa Jovem Promessa de Ginástica, Aprendizes do Surf de Miami Beach (Casa do Bem) e Compartilhar



Clube 2008

AABB, ABC FC, América FC, Jiqui Country Club e Sesi



Município esportivo de 2008

Parnamirim, Santa Cruz, Mossoró, Boa Saúde e João Câmara



Comentarista esportivo de 2008

Fernando Amaral (Rádio Globo), Hélio Câmara (Rádio Globo), Pedro Neto (Rádio Clube), Lauro Neto (95 FM) e Edmo Sinedino (96 FM/Nominuto.com)



Empresa amiga do esporte de 2008

Multdia, ACT Provedor de Internet, Ponta Negra Fiat, Destaque Promoções e UnP



Academia de 2008

Athletica, Stylo, Platinum e Hi-fit



Escola 2008

Contemporâneo, CEI, Escola Municipal Orlando Junqueira Ayres (Touros), Facex e Escola Estadual Walfredo Gurgel



Programa Esportivo TV de 2008

Globo Esporte, Câmara Esportiva, Esporte em Pauta, Band Esportes e Sim Esportes



Personalidades do Esporte de 2008 (Destaque nacional)

Edênia Garcia (Paradesporto), Amanda Juliana (Vôlei), André Nascimento (Beach Soccer), Samara Vieira (Handebol) e Johilton Filho (Kart)



Evento Esportivo de 2008

Rally dos Sertões - Etapa RN, Campeonato Futebol - Série B, Corrida e Caminhada Natalina, Copa Robinson Faria e Jogos da Juventude - Mossoró



“Point” do Esporte de 2008

Kurtkart, Dunnas Boliche, Paint Ball, Society Soccer Clube e Aero Futebol Center



Prêmio Dez de 2008

Inauguração do Ginásio Nélio Dias - Natal, Copa Robinson Faria de Futebol Amador e 10 anos de Flávio Tinôco como técnico da Seleção Brasileira de Handebol.