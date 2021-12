Saúde da população de Ipanguaçu preocupa Defesa Civil

Vlademir Alexandre Famílias desabrigadas recebem apoio psicológico e médico.

Atualmente, 550 famílias estão desabrigadas em Ipanguaçu. No entanto, apenas 180 delas se encontram em abrigos. As restantes foram alojadas em casas de parentes por falta de locais para abrigá-las.De acordo com a Defesa Civil de Ipanguaçu, o principal problema enfrentado hoje na cidade é a questão emocional. A coordenadora da comissão criada para assistir as famílias, Glória Josefa Bezerra, explicou que falta ânimo as vítimas das chuvas.“A maioria aqui tinha perdido tudo no ano passado e começavam a se recuperar. Contudo, veio mais uma enchente e eles perderam tudo novamente. Então, é visível o abatimento das pessoas quando conversamos com elas”.Para tentar melhorar a situação, a Prefeitura de Ipanguaçu está oferecendo atendimento psicológico aos desabrigados. “A cada dois dias, uma equipe com psicólogo, pedagogo e enfermeiro passam pelos pontos de alojamentos conversando e dando orientações sofre cuidados com a saúde”, informou.Segundo estatísticas da Secretária Municipal de Saúde, mais de mil pessoas receberam atendimento médico desde o dia 23 de abril, quando começaram as fortes chuvas. Os casos mais comuns são diarréia, vômito, gripe e infecção pulmonar, isso porque a poluição na cidade aumentou consideravelmente.