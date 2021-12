Fábrica de biodiesel vai produzir 150 milhões de litros/ano Meta “é chegar em 2013 produzindo cerca de 700 milhões de litros de biocombustível por ano”, disse presidente da Petrobras Biocombustível, Miguel Rosseto.

O novo presidente da Petrobras Biocombustível, Miguel Rosseto, disse nesta quarta-feira (6) que a subsidiária da Petrobras vai definir, no prazo de dois a três meses, o projeto para a construção de uma nova fábrica de biodiesel com investimento previsto de cerca de R$ 100 milhões e capacidade de produção de até 150 milhões de litros do combustível por ano.



“Nos próximos dois a três meses, nós teremos a definição sobre a fábrica porque o nosso objetivo é assegurar a execução destes investimentos ainda no ano de 2009. A quarta fábrica é uma unidade condicionada para processar até 120 mil toneladas ano de matéria-prima, o que deverá gerar uma produção de cerca de 140 a 150 milhões de litros de biodiesel por ano”, informou.



Rosseto disse, ainda, que a empresa trabalha para expandir a capacidade de produção das três unidades já existentes e que para isto estará investindo cerca de R$ 50 a 60 milhões. “Nós vamos investir um total de cerca de R$ 200 milhões na área de biodiesel este ano. E, além da nova fábrica, vamos consolidar as três unidades de biodiesel já existentes”.



“Vamos passar a produzir 250 milhões de litros de biodiesel nas três unidades. Vamos dobrar a produção de Candeias (BA) e ampliar as unidades de Quixadá (CE) e Montes Claro (MG). Além disto, vamos transformar as nossas unidades experimentais em unidades comerciais. O que vai ampliar em mais de 150 milhões de litros de biodiesel por ano a nossa capacidade de produção”.



A meta, afirmou, “é chegar em 2013 produzindo cerca de 700 milhões de litros de biocombustível por ano”.



O presidente da Petrobras Biocombustível disse que a empresa, que opera hoje com a soja e o algodão na produção de biodiesel, já está condicionando as unidades para operar também com girassol, dendê e sebo bovino.



Segundo Rosseto, as três unidades existentes já mantêm sob contrato, e trabalhando, 38 mil famílias, “o que está gerando muita renda no meio rural brasileiro”.



Ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, Rosseto assume a Petrobras Biocombustível com a tarefa de dar continuidade a um plano de investimento já definido pela direção da Petrobras e pelo Conselho de Administração.



“São quase R$ 5 bilhões em investimentos diretos na produção de biodiesel e etanol até 2013. Portanto, nós temos o desafio de liderar uma empresa que tem este volume de investimentos neste período e fazer dela uma das melhores do mundo no segmento”, avaliou.