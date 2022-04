CNJ confirma que Estado perdeu controle em presídio no Espírito Santo Missão deverá seguir para o presídio de Novo Horizonte, em Serra, onde também há denúncias de pessoas detidas em contêineres.

Os juízes Erivaldo Ribeiro e Paulo Tamburini, auxiliares da presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), farão relatório sobre a Casa de Custódia de Viana, na região metropolitana de Vitória (ES). No relatório, eles confirmarão que o presídio “está em precárias condições, com superlotação e com grave afronta à Lei de Execução Penal”, segundo informou hoje (18) Erivaldo Ribeiro.



Segundo o magistrado, “os pavilhões estão sob controle dos presos e não tem como os agentes penitenciários entrarem para verificar qualquer irregularidade que esteja acontecendo”. A falta de controle dificultou o próprio trabalho de inspeção. "Nós não pudemos ter acesso aos presos, dada a absoluta falta de segurança. Os próprios policiais, que faziam a escolta, não tinham segurança”, admitiu o juiz.



Erivaldo Ribeiro avaliou que “a cadeia está fora de controle do Estado. Os presos circulam livremente entre os pavilhões, não tem mais celas”. Conforme o juiz, não houve condições para aprofundar relatos de tortura. Apesar disso, a inspeção verificou um relato de homicídio dentro do presídio.



Amanhã (19), a missão deverá seguir para o presídio de Novo Horizonte, em Serra (no entorno de Vitória), onde também há denúncias de pessoas detidas em contêineres.



Fonte: Agência Brasil



O juiz confirmou que será feito um mutirão carcerário (como os que já foram feitos em Porto Alegre e Porto Velho, no ano passado) para verificar a situação de cumprimento de pena das pessoas que permanecem detidas, superlotando os presídios.