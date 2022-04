MPBeco recebe Silvério Pessoa e Pedro Mendes

Divulgação Silvério Pessoa preparou show especial para a noite.

Miguxa do funk - Luciano Sabino da Costa / Danielle Lisboa Fontes

- Luciano Sabino da Costa / Danielle Lisboa Fontes As cores que o mundo tem para dar - Franklin Mário

- Franklin Mário Há sempre música - Júlio Lima

- Júlio Lima Pião Mariana - Dany-L Oliveira / Zé do Rock

- Dany-L Oliveira / Zé do Rock Tem a ver - Paulo Ricardo da Silva Gomes (Maguinho DaSilva)

- Paulo Ricardo da Silva Gomes (Maguinho DaSilva) A louca cinematográfica - Fellipe César C. Monteiro

- Fellipe César C. Monteiro Essa boe - Priguissa

- Priguissa Pra que serve a Croácia - Carlos Bem / Romildo Soares

- Carlos Bem / Romildo Soares Vem no bem bolado - Miguel Carcará

- Miguel Carcará Brinque o seu carnaval que eu brinco o meu - Luís Araújo / Vernon Bitu

- Luís Araújo / Vernon Bitu Um xote no tempo - Joana Medeiros / Genildo Mateus

- Joana Medeiros / Genildo Mateus Coco de Patané - Leonardo Pinheiro Neto / Alexandre Lacerda

Segundo Silvério Pessoa, o show foi preparado especialmente para a noite, com um formato portátil. Violas de 12 cordas, acordeón e uma bateria montada especialmente para a apresentação dão requinte às músicas."O objetivo maior é destacar as melodias e as harmonias das músicas", ressaltou o artista."O show é uma síntese de toda a minha carreira", disse o cantor que interpreta ainda "Coração Bobo", de Alceu Valença, e "Carreiro Novo", de Jacinto Silva.Veja a ordem de apresentação das músicas que irão concorrer ao MPBeco neste sábado: