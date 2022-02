José Jales: Ele respira esporte

José Jales, aos 75, se apaixonou pelo golfe e parou com o futebol

Quando pequeno, a preocupação era a de pedalar pelas ruas do interior, balançando a bandeiras de dois dos três clubes que mais gosta. A do ABC e do Vasco. A queda por times alvinegros não para por aí. Além dos dois clubes, o Santos aparece com o um dos times preferidos por Jales.Jales trabalhava como marceneiro na Globo Móveis, grandiosa fábrica que reunia perto de uma centena de funcionários. Depois do intervalo para o almoço, um grupo fiel ao futebol resolvia jogar uma pelada com bola feita de meia no pátio da empresa. Com o passar do tempo, mais adeptos foram chegando e enchendo os jogos. Depois de pedidos para que o dono da fábrica montasse um time para disputar campeonato de bairro, na década de 50, surgia o Natal Globo Esporte Clube.Com um campo de futebol à disposição dos jogadores, os treinos ganharam mais seriedade e serviram para que o time fosse levado a participar da liga das Quintas, no qual passou menos de um ano. O motivo foi o pedido do América de afastamento temporário da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) na época Federação de Esportes Terrestres, e o Globo acabou contratando muitos atletas do alvirrubro para o elenco.Segundo Jales, era a época da Talvanes, Zezé, Oziel e Furiba, ponteiro esquerdo muito talentoso que chegou a tirar o seu lugar de titular dentro da equipe. O sucesso do time foi Tão contundente que ele chegou a ser vice-campeão potiguar em duas oportunidades. A primeira em 1961 e a segunda, em 1962. Pouco depois dos feitos, o time acabou se desfazendo depois do anúncio do América em retornar.Paralela a carreira de jogador, José Jales fazia seus primeiros movimentos para colocar seu próprio negócio. Depois de juntar um dinheiro, conseguiu um bom terreno para montar a marcenaria e, ao lado, construir um campo de futebol para sediar alguns jogos de campeonatos interbairros. O sucesso foi tamanho e o campo chegou a durar 15 anos antes de encerrar as atividades.No entanto, o futebol não parou por aí, apenas mudou da chuteira para tênis. No lugar do gramado, Jales ergueu uma quadra de futebol de salão, "esporte da bola pesada" que chegou a durar três anos entre jogos e peladas.Outra lembrança que veio à tona foi a dos jogos disputados no "campo da área", como era conhecido o Juvenal Lamartine. Lembrou com detalhes de casos engraçados que "se ouvia falar por lá" como foi o caso do polêmico jogador Jorginho. À "boca miúda", sabe-se que o jogador chegou a intimidar o árbitro Luiz Meireles dizendo "se você marcar falta, eu lhe pego lá fora".Jales lembrou de outro caso curioso do futebol potiguar: o do jogador do Alecrim Geraldo Cacetão, que fazia gols de bicicleta. "Geraldo chegou a um ponto que só queria ficar na área esperando para fazer gol de bicicleta. Com o tempo ele foi passando pro banco e não jogar mais, até que pegou desgosto do futebol e decidiu se retirar de campo", rememorou.O gosto pelo futebol permanece vivo em José Jales, mas a pelota cedeu lugar para outro esporte que vem preenchendo o seu tempo livre. O golf. Depois de um convite do incansável Jamilson Martins para que conhecesse o esporte, Jales deu suas primeiras tacadas e não parou mais. Foi chamado ser o vice-presidente da Federação de Golf. A proximidade com a atividade gerou resultados.Jales conseguiu o título de campeão do tornei o de beach golf, ou o golf de praia, realizado na Redinha.