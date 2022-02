PF prende romeno que levava cocaína em recipiente de xampu

Fotos: Divulgação/PF

Por volta das 22h, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes faziam uma fiscalização de rotina na área de embarque internacional quando abordaram um romeno, trabalhador da construção civil, de 19 anos.Ao ser entrevistado, o homem tratou os policiais com menosprezo, além de tentar ludibriá-los, pois quando foi pedido para examinar a sua bagagem apontou uma mala que não era a sua.Instantes depois, ao ser identificado os seus verdadeiros pertences, a princípio, nada de irregular foi encontrado, mas o que o acusado não esperava era que os agentes abrissem os recipientes de xampu, creme, desodorante e pasta dental que ele levava na bagagem de mão, pois todos haviam sido esvaziados e enchidos com cocaína pura, totalizando 1,08 kg.Preso e conduzido para a sede da PF, durante a lavratura do flagrante, o estrangeiro afirmou que foi contratado em Lisboa por uma pessoa “desconhecida” para viajar até Natal, onde chegou há cinco dias atrás e ficou hospedado em um hotel. Declarou ainda que a droga lhe foi entregue numa praia da cidade e que receberia 2.000 dólares pelo transporte até Portugal.Enquadrado na Lei 11.343/06, o romeno encontra-se custodiado na Superintendência da PF, à disposição da Justiça e responderá por tráfico internacional de drogas.Somente em 2009, este foi o sétimo estrangeiro preso no aeroporto Augusto Severo tentando embarcar com cocaína para a Europa. O total da droga apreendida já ultrapassa os 18,5kg.