Escola Estadual Régulo Tinoco comemora nota no Enem

Fotos: Zenaide Castro

“Estamos surpresos e satisfeitos. Essa notícia chega como uma recompensa pelo esforço que estamos fazendo para melhorar cada vez mais o ensino na escola”, comemora a vice-diretora Socorro Trindade, destacando o comprometimento dos professores e o interesse dos alunos.Esta foi a primeira vez que a Régulo Tinoco obteve esse resultado, passando na frente até mesmo de escolas particulares de Natal. Quinze dos 64 alunos inscritos fizeram a prova.“Incentivamos os alunos a participarem do Enem. Para isso, e também visando a preparação deles para o vestibular e concursos, realizamos simulados a cada bimestre, antes do período de provas do colégio”, explica a vice-diretora.O indício de que o resultado do Enem seria satisfatório foi que no início deste ano sete alunos ingressaram em uma universidade particular apenas com a nota do exame. Além disso, também este ano, duas alunas conseguiram aprovação em cursos da UFRN.A escola, que está com o quadro de professores completo, segue a regularidade das aulas, possui laboratório de informática, biblioteca e sala de vídeo.O laboratório de ciências funciona em parceria com a Universidade Potiguar, que cede os estagiários.