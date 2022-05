Chuvas no litoral do RN serão 40% maiores que a média no período

Vlademir Alexandre Apesar de a intensidade das chuvas se concentrar nesse momento no litoral, o perigo de chuvas fortes nas regiões Central e Oeste continua.

De acordo com a matéria, o recôncavo baiano também enfrentará chuvas fortes nos próximos meses, ao passo que no Maranhão, Piauí e Ceará elas diminuirão.O meteorologista da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (Emparn), Gilmar Bistrot, disse que o aumento de 40% já era previsto desde fevereiro. "Foi assim ano passado e o fenômeno devererá se repetir no próximo ano", explicou.Ainda de acordo com Bistrot, o volume de água que caiu em Natal nos últimos 15 dias já saturou as bacias de captação e elevou a altura do lençol freático, e “qualquer chuva” a partir de agora pode provocar inundação.Apesar de a intensidade das chuvas se concentrar nesse momento no litoral, o perigo de chuvas fortes nas regiões Central e Oeste continua.