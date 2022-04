Assessoria do Criciúma acha "dificil" saída de técnico para o ABC Roberto Fonseca está no clube catarinense e é outro nome sondado para assumir o comando técnico do alvinegro.

Ainda sem definir o técnico que vai substituir Heriberto da Cunha, que saiu do ABC no fim de semana, outro nome foi ventilado na imprensa nesta segunda-feira (18). Trata-se de Roberto Fonseca, que atualmente está no Criciúma/SC.



Em contato com a assessoria de imprensa do clube catarinense, a reportagem teve informações que o técnico chegou neste mês ao Tigre para a disputa da série C, que começa no domingo (24).



A assessoria informou que nesta segunda-feira o time fará um amistoso no interior catarinense visando a preparação para a estreia na competição nacional. “Acho difícil ele sair porque vai começar a série C e ele montou este plantel para disputar o torneio”, disse a assessoria.