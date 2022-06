Mineradora Vale reduz investimentos em R$ 5 bilhões este ano Orçamento anterior, divulgado em outubro do ano passado, era de R$ 14,235 bilhões.

A mineradora Vale anunciou ontem (21) a redução do seu orçamento de investimentos deste ano para cerca de R$ 9 bilhões. O orçamento anterior, divulgado em outubro do ano passado, era de R$ 14,235 bilhões.



No comunicado, a empresa informa que a mudança no orçamento está relacionada à variação de preço das moedas, revisão de custos de equipamentos e de implantação de projetos, principalmente nos casos de atrasos na liberação de licenças ambientais, e simplificação ou mudança de alguns projetos.



Do novo montante de investimentos aprovado pelo Conselho de Administração da Vale, R$ 5,93 bilhões serão aplicados em projetos. No orçamento anterior, os investimentos previstos eram de R$ 10,178 bilhões.



A área de minerais não ferrosos deverá receber R$ 3,109 bilhões, correspondentes a 34,4% do total, enquanto a de minerais ferrosos prevê investimentos de R$ 2,302 bilhões. Para pesquisa e desenvolvimento serão direcionados R$ 1,031 bilhão.