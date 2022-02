Recuperação de rodovias do Maranhão deve custar R$ 20 milhões BRs 316, 222, 010, 226, 402, 230 tiveram problemas em algum ponto das pistas e algumas precisaram ser interditadas.

A recuperação das rodovias maranhenses afetadas pela forte chuva recorrente no estado deve custar cerca de R$ 20 milhões. A informação é da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Para permitir o tráfego ao longo do estado, todas as obras realizadas até o momento foram de cunho emergencial e provisório.



As BRs 316, 222, 010, 226, 402, 230 tiveram problemas em algum ponto das pistas e algumas precisaram ser interditadas. A BR-316, que tinha o trânsito parado até sexta-feira, foi liberada. A BR-322 continua com tráfego em meia pista em dois pontos.



A chuva no Maranhão já atingiu 196.173 pessoas, no total, sendo mais de 39 mil desalojadas e 26 mil desabrigadas. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Luís, 72 municípios estão em situação emergência. A campanha SOS Maranhão continua recebendo donativos. Doações em dinheiro podem ser feitas na Caixa Econômica Federal Agência 0027, Conta Corrente 1000-2, Operação 006.



No Piauí, a situação continua preocupante. A chuva afeta 71.860 pessoas. Mais de 10 mil famílias estão desalojadas e 4.311, desabrigadas. As cidades mais afetadas são Esperantina, Barras, Campo Maior e Teresina. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagens do Piauí, as rodovias na região norte do estado estão intrafegáveis com cortes em vários pontos, com crateras ou submersas. A Defesa Civil estadual está recebendo doações no Banco do Brasil Agência 3791-5 Conta-2009-5.