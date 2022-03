Álvaro garante que não há restrição no PDT à vinda de Carlos Eduardo

Gabriela Duarte Segundo o deputado, não há acordo para Carlos assumir direção do PDT.

“Eu não acredito que exista dentro do partido alguém que em sã consciência se posicione contra a filiação de uma figura como o ex-prefeito Carlos Eduardo”, disse Álvaro. “Carlos Eduardo é um político de peso, que tem uma história e foi um dos grandes prefeitos que esta cidade teve. Este fato o credencia a disputar qualquer cargo público no Rio Grande do Norte”.O presidente do PDT reafirmou que não existe qualquer acerto para que Carlos Eduardo assuma presidência do partido no estado e que, se isso vier a acontecer no futuro, “será dentro de um processo de discussão natural”. Álvaro também assegurou que a chegada do ex-prefeito não altera o posicionamento da bancada na Assembleia, de oposição ao governo Wilma de Faria (PSB).Indagado sobre as declarações da deputada Gesane Marinho, Álvaro Dias disse achar salutar que existam dentro da legenda posições divergentes para estimular o debate. E citou o exemplo do PMDB, que tem o deputado José Dias fazendo oposição ao governo e o deputado federal Henrique Alves defendendo uma aproximação.Mas o parlamentar assegura que já procurou Gesane para conversar sobre o momento do PDT. “Ontem (13) mesmo, dia que tivemos uma votação importante na Assembleia (do pedido de autorização de empréstimo de R$ 300 milhões do governo), fui ao gabinete dela, mas estava fechado. Liguei para o celular, mas ela não atendeu”, alfinetou.Sobre a articulação feita para trazer Carlos Eduardo ao PDT, Álvaro Dias questiona: “Como é que eu vou perguntar a qualquer filiado se concorda com a filiação de uma figura como Carlos Eduardo? É até um contrasenso se posicionar contra o fortalecimento do partido”.