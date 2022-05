Quadrilha é presa após roubar carga avaliada em R$ 800 mil Oito pessoas foram detidas em Monte Alegre, após roubarem caminhão carregado de cosméticos em Mamanguape, na Paraíba.

A polícia deteve na tarde desta quarta-feira (20) oito pessoas suspeitas de participarem de uma quadrilha que teria roubado uma carga de cosmético avaliada em R$ 800 mil. O roubo teria sido cometido na cidade de Mamanguape, na Paraíba. O bando foi preso na cidade de Monte Alegre, por volta das 17h desta tarde.



De acordo com o titular da Delegacia de Parnamirim, delegado Graciliano Lordão, das oito pessoas detidas, seis serão autuadas ainda na noite desta quarta-feira. “As outras duas nós estamos apurando a participação deles nesse crime. Contudo, temos provas para autuar as seis”, frisou.



O delegado destacou que a carga pertencente e empresa Natura está sendo periciada neste momento. “O caminhão estava carregando principalmente cosméticos. No entanto, nós encontramos remédios, fogões e outros materiais no caminhão. Com isso, vamos investigar para poder ter os detalhes”, afirma.



Graciliano Lordão informou que todo o material e as pessoas detidas estão sendo levadas a Delegacia de Parnamirim. A ação foi desencadeada em parceria da Polícia Civil do Rio Grande do Norte e com a Polícia Civil da Paraíba.