Palmeirenses criam "zona do autógrafo" no Frasqueirão

Fotos: Elpídio Júnior Keirrison foi um dos mais assediados pela torcida após o treinamento.

Os mais assediados foram o meia Diego Souza e os atacantes Keirrisson e Ortigoza, mas outros jogadores também se dispuseram a autografar camisas para os torcedores palmeirenses.Diego Souza se mostrou surpreso com a quantidade de torcedores no treinamento do Palmeiras e até perdeu as contas de quantas camisas autografou para os torcedores. “Só posso te dizer que foram muitas”, brincou o meia palmeirense.Aqueles que conseguiam sair do tumulto formado perto do alambrado exibiam a assinatura do ídolo como um troféu. Enquanto isso, funcionários do Palmeiras tiveram um pouco de trabalho para retirar os atletas da "zona do autógrafo" e os levarem ao ônibus.