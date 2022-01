Sindicato aconselha atores da Copa a começarem o planejamento

Fotos: Marília Rocha

Durante a palestra, José Roberto, explicou como e quais etapas devem ser seguidas pelos atores da Copa, como as empresas construtoras e as secretarias nas áreas de infraestrutura como construção de estádios, hotelaria, transportes, energia, telecomunicações e segurança.O Sinaenco está percorrendo todas as cidades candidatas a sediarem a Copa 2014, inclusive Natal, e trabalha na orientação para que as cidades tenham sucesso como sede do evento. “A Copa é muito mais do que futebol, é turismo, economia e desenvolvimento das cidades”, afirma o presidente da entidade.José Roberto lembrou aos participantes a valorização das marcas brasileiras e o trabalho do poder público. “Temos que lembrar que a o Brasil pode ganhar muito com a Copa. Temos muitas marcas que podem ser valorizadas como o guaraná do amazonas, as Havaianas e até o sorriso brasileiro”, diz.O evento discutiu ainda assuntos como a mobilidade urbana, as questões ambientais e a formatação dos projetos.A escolha das cidades sedes da Copa do Mundo de 2014 no Brasil será anunciada pela equipe organizadora da FIFA no próximo dia 31 de maio.