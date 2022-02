América perde para o Atlético Goianiense; torcida sai decepcionada

América-RN 1 x 2 Atlético

Local: Estádio Machadão, em Natal

Árbitro: Wladyerisson Silva Oliveira (CE)

Renda 77.465,00 - Público: 5.576

Auxiliares: Thiago Gomes Brigido (CE) e Francisco Rudson Rocha Aquino (CE)

Gols: Marcão e André Leonel (ATL); Lúcio (AME)

América-RN - Weverton; Edson Rocha, Plínio e Luís Henrique; Breno, Alexandre, Ricardo Oliveira, Souza (Guaru) e Xavier (Leto); Sandro Hiroshi e Lúcio (Vitor Hugo).Técnico: Guilherme Macuglia.

Atlético-GOMárcio; Rafael Cruz, Gil, Jairo e Alysson; Jair, Pituca (Jorge Henrique), Weslley e Robston; André Leonel (Jailson) e Marcão (Juninho).Técnico: Mauro Fernandes.

O América também estreou com derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. O time rubro potiguar perdeu de 2 a 1 na noite deste sábado (9), no estádio Machadão para o Atlético Goianiense.O gol do América foi marcado por Lúcio Curió. A torcida saiu decepcionada, mas alguns demonstraram compreensão e acreditam que o novo grupo do time rubro pode fazer boa campanha na competição.O time rubro começou a partida tentando fazer o adversário se encolher. A dupla de frente formada por Lúcio e Sandro Hiroshi prometiam.E a primeira chance do América foi justamente do artilheiro Lúciio. Ele recebeu uma bola voltando de Sandro Hiroshi e bateu cruzado, mas a bola passou por fora do gol, numa boa chance logo ao 11 minutos.O América era melhor. No entanto, a boa equipe do Atlético Goianiense começa a tomar conta da partida. Os seus dois volantes , Robston e Pituca aproveitam o espaço deixado entre os volantes do América, muito presos, principalmente Alexandre, e aparecem toda hora na frente da área dificultando as ações da defesa que passa a jogar quase sempre no mano a mano.O time rubro-negro goiano tira bom proveito da lentidão do zagueiro Luís Henrique, e da fragilidade do ala Xavier, assim como também da pouca mobilidade do volante Alexandre.Breno, Edson Rocha, Plínio e Ricardo Oliveira se vêem sobrecarregados e passam a perder a guerra com o ataque goiano. Aos 24 minutos, o atacante Marcão se aproveita da situação e abre o placar.O América, apesar das falhas no meio-campo e da defesa, desce sempre com perigo ao ataque se valendo das boas jogadas de Sandro Hiroshi e da qualidade e valentia de Lúcio.Aos 29 minutos, Sandro desce pela esquerda, ganha do zagueiro e lança Lúcio nas costas do marcador. O “matador” rubro não perdoa e empata a partida.O técnico Guilherme Macuglia peca ao voltar para o segundo tempo com a mesma equipe. Estava muito evidente as falhas, e jogadores como Souza e Sandro Hiroshi, que estão recuperando a condição de jogo aos poucos, não deveriam ser submetidos a um esforço voltar para o segundo tempo num gramado pesado como o Machadão, ainda mais quando enfrentava uma equipe que jogou junta o ano todo.]As falhas aumentam com o desgaste. O América tenta sair jogando por intermédio de Alexandre, justamente o jogador de passe mais falho. Souza, Hiroshi e os alas desaparecem do jogo. Os volantes do time goiano se agigantam mais e mais. Aos 7 minutos, o conhecido André Leonel (já jogou em São Gonçalo e no próprio América) faz 2 a 1 aproveitando falha do lado mais fraco do time rubro, o esquerdo.O América se entrega. Macuglia demora a mudar. Depois ele troca Souza por Guaru, Xavier por Leto e Lúcio, sentindo, sai para a entrada de Vitor Hugo. Que pena que Guaru entrou e Lúcio saiu.O meia logo mostrou a que veio. Iniciou as melhores jogadas de ataques, fez lançamentos e bateu uma falta de muito perigo, se transformando no nome do jogo pelo América.Infelizmente, o time rubro não podia mudar mais. Alexandre continuava em campo cedendo contra-ataques para os goianos, e Sandro Hiroshi só fazendo nome, visivelmente cansado. As melhores chances ainda foram do Atlético ampliar que do empate rubro chegar.De qualquer forma, por ser a primeira partida, por ter jogado com um time que está pronto a mais de ano, e que alguns apontam como candidato ao acesso, a derrota do América na estréia pode e deve ser amenizada. O treinador Macuglia teve pouco mais de uma semana para formar sua equipe titular.Não sabemos se ele viu, mas o zagueiro Luís Henrique, o ala Xavier, o atacante Vitor Hugo não tem condições de jogar no América. Souza e Sandro Hiroshi vão render muito mais se jogarem ladeados de volantes de bom passe.As jogadas do ala Breno e de Sandro Hiroshi, além de alguns passes de primeira de Souza. O volante Ricardo Olvieira e a boa sobra do zagueiro Plínio.A falha de marcação da defesa pelo lado esquerdo. A lentidão do zagueiro Luís Henrique e a fragilidade do ala Xavier.O espaço gigante em branco entre meio-campo de marcação e criação.