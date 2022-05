Sesed realiza conferência sobre segurança pública no Seridó Evento conta com a participação popular para debater e sugerir os princípios e diretrizes das políticas de segurança pública no País.

A Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) promove nesta quarta-feira (20), em Currais Novos, a etapa regional preparatória do Seridó para a 1ª Conferência Estadual e Nacional de Segurança Pública. O evento conta com a participação popular para debater e sugerir os princípios e diretrizes das políticas de segurança pública no País.



A conferência começa às 8h e se estende até às 17h30 na Associação da Microregião do Seridó Oriental (AMSO).



As decisões tomadas nas etapas preparatórias no interior do Rio Grande do Norte e na Conferência Estadual, marcada para os dias 23, 24 e 25 de julho, serão levadas à 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública (Conseg), que acontecerá em agosto, em Brasília, e norteará as ações da segurança pública no País.



O secretário da Segurança Pública e da Defesa Social, Agripino Oliveira Neto, que é o presidente da Conferência Estadual, conclamou a sociedade a participar da construção das políticas públicas na área da segurança. “Essa é a oportunidade de cada um contribuir para melhorar a segurança pública”, disse.



Na etapa do Seridó serão criados grupos de trabalho para discutir os seguintes temas: Financiamento e gestão da Política Pública de Segurança; Prevenção Social do Crime e das violências e construção da paz; Diretrizes para o sistema de Prevenção, Atendimentos Emergenciais e Acidentes.



A iniciativa do Ministério da Justiça em realizar a Conseg é pioneira e mostra a preocupação do Governo Federal com a demanda por segurança pública.



O coordenador da etapa estadual da Conseg no RN e coordenador de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça e da Cidadania (Sejuc), Marcos Dionísio Caldas, explicou que a organização do evento trabalha com a perspectiva de realizar reuniões preparatórias em Mossoró, Pau dos Ferros, Apodi, Nova Cruz e em municípios da Grande Natal.



“Nessas reuniões vamos discutir o eixo temático da Conseg. Aproveito para convidar o povo a refletir sobre esse tema e ajudar a construir propostas para compor o sistema único de segurança pública”, disse.