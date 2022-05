Juventude realiza atividade técnica para enfrentar o ABC O treinamento, que aconteceu no CT do clube, deu ênfase à parte técnica e foi comandado pelo Preparador Físico Márcio Corrêa.

Na tarde de quarta-feira, dia 20, ainda sem o técnico Zé Teodoro, que será apresentando às 15h dessa quinta-feira, dia 21, o grupo de atletas realizou mais uma atividade em preparação para o jogo de sábado, dia 23, 21h, diante do ABC, no Alfredo Jaconi.



O treinamento, que aconteceu no CT do clube, deu ênfase à parte técnica e foi comandado pelo Preparador Físico Márcio Corrêa. O elenco foi subdividido em pequenos grupos, que realizavam rodízio em mini-jogos, com espaço de campo reduzido.



O próximo treino, marcado para as 16h de quinta-feira, dia 21, já terá no comando Zé Teodoro. O novo técnico irá estrear no jogo contra o ABC, onde o Juventude busca sua primeira vitória na Série B 2009. O volante Renan, ainda em recuperação de uma inflamação no púbis segue fora, assim como o atacante Zé Carlos, que está realizando um trabalho especial de reequilíbrio da musculatura. O lateral Mineiro, suspenso, é outro desfalque.



Por outro lado, há possibilidade de que o meia Peter, um dos últimos reforços contratados, já tenha condições de atuar durante 45 minutos. O atacante Ivo, que não atuou nos primeiros jogos na Série B, já está recuperado de uma pancada no joelho direito e também têm chances de retornar no jogo de sábado. O meia Zezinho, 17 anos, segue de folga e se reapresentará no início da próxima semana.



Fonte: Site do Juventude