Vereadores descartam caráter político na CEI dos Medicamentos

Elpídio Júnior

Aliado da prefeita Micarla de Sousa, o vereador Paulo Wagner (PV), membro da CEI, acredita que a experiência da investigação anterior que ocorreu na Câmara Municipal – uma CEI que tratou sobre “sumiço” de mais de R$ 2 milhões da SMS – será importante para otimizar os trabalhos da comissão.“Não vamos amontoar papéis. Vamos buscar as informações e confrontá-las. Os vereadores nos dão a impressão e tenho certeza que essa CEI será isenta”, garantiu o pevista.Questionado se a ligação que tem com a prefeita influenciaria sua postura na CEI, Paulo Wagner minimizou a relação que tem com Micarla desde que entrou na CMN. “Tenho até dificuldade de falar com Micarla sobre essas coisas do mandato. Estou bem com ela. Ela não tem interferido no meu mandato, nem dando ordens”, disse o parlamentar.O vereador Raniere Barbosa (PRB), bastante ligado ao ex-prefeito Carlos Eduardo, sequer afasta a possibilidade de que o ex-prefeito seja convocado para a CEI. No entanto, afirmou que primeiramente os demais auxiliares devem ser convidados para prestarem seus depoimentos. “Se não vierem espontaneamente, serão convocados”, explicou.Ainda de acordo com Raniere, a sua presença na CEI vai contribuir para a isenção da investigação. “Sou o único vereador de oposição na CEI e estarei até para inibir algum caráter político que pudesse ocorrer. Mas são vereadores sérios e isentos que estão participando da CEI. Ela será isenta”, garantiu.