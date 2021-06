Wilma cobra cumprimento de metas à equipe

Elpídio Júnior Wilma de Faria: "a gente tem que caminhar mais rápido ainda”.

Hoje a Infraestrutura, Planejamento, Gabinete Civil e Desenvolvimento Econômico ganharam novos secretários, e a pasta de Articulação com os Municípios, cuja mudança já havia sido publicada no Diário Oficial, será comandada por Cláudio Porpino (PSB) até a próxima semana.Isso porque na reforma, que a própria governadora definiu como “reacomodação”, Porpino, ao ser substituído pelo deputado estadual Raimundo Fernandes (PMN), ficou sem cargo no governo.Não houve problemas em reacomodar os outros secretários. Vagner Araújo, ex-Planejamento, foi para o Gabinete Civil, substituindo o deputado estadual Gustavo Carvalho (PSB) – que volta para a Assembleia. O economista Nelson Tavares é o novo secretário de Planejamento.Vivaldo Costa (PR), que era suplente de Carvalho, continua na Assembleia com a nomeação do deputado Raimundo Fernandes para a Articulação com os Municípios. O Desenvolvimento Econômico, que estava sem secretário, ganha Segundo de Paula, e a Infraestrutura tem à frente agora Dâmocles Trinta.A governadora disse que espera que a nova equipe possa agilizar os projetos do governo. “O governo está caminhando bem, mas a gente tem que caminhar mais rápido ainda”, pediu.O vice-governador Iberê Ferreira (PSB) minimizou a interferência política nas escolhas da governadora. “Ela fez a reforma com o objetivo de conseguir o melhor para o Estado, independente do grupo a ou grupo b".O deputado Robinson Faria (PMN), que como Iberê Ferreira também é pré-candidato da base aliada ao governo em 2010, indicou os novos nomes para a Articulação com os Municípios e diretoria geral da Caern - Walter Gasi.Apesar de afirmar que não interferiu nas escolhas, Iberê Ferreira negou que pretenda fazer mudanças ao assumir o governo em 12 meses, quando Wilma de Faria deixa o cargo para concorrer ao Senado.“Quero mudar o mínimo possível. Toda vez que você muda, perde tempo”, disse, acrescentando, entretanto, que fará uma reavaliação “na hora oportuna”.