Suplentes continuam com esperança de assumir vagas nas câmaras

Gabriela Duarte Fernando Lucena: presença constante em Brasília para pressionar parlamentares.

Em 2008, o Senado aprovou apenas um trecho da PEC dos Vereadores: o que tratava sobre o aumento das vagas. Desse modo, por ter desmembrado a proposta e não ter votado o trecho que trata sobre a limitação dos gastos das câmaras municipais, o então presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT/SP), se recusou a promulgar a proposta – o que causou frustração aos suplentes, que já comemoravam a conquistas das vagas.No entanto, neste ano a discussão continuou e o Senado se comprometeu a aprovar o trecho da PEC que tratava sobre os gastos, a PEC 47. O presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB/SP), garantiu aos suplentes que, após a aprovação do trecho restante da PEC, ele promulgaria o trecho que trata sobre o aumento das vagas (a PEC 20).“Foi o que ele disse (Michel Temer). A PEC 20 tem efeito para a eleição de 2008, e a 47 trata só para 2010. Se o presidente Michel Temer cumprir o acordo, irá promulgar a PEC que recompõe o número de vereadores”, disse o suplente de vereador Fernando Lucena (PT), um dos representantes potiguares no evento.Ainda na opinião do sindicalista, que esteve em Brasília com mais 70 suplentes potiguares – entre eles Renato Dantas, Joca, Carlos Santos, Assis Oliveira e Rejane Ferreira, suplentes de Natal – o deputado Michel Temer “já está com outra conversa” e, por isso, está desconfiado sobre a aprovação da PEC.“Se ele não promulgar, estará desmoralizando o parlamento. Não será preciso mais deputados, porque uma única pessoa é quem decide”, disse Lucena.A proposta aprovada pelo Senado prevê a redução do teto de repasse de recursos para as câmaras dos atuais R$ 9 bilhões para R$ 7,2 bilhões, propiciando uma economia de R$ 1,8 bilhão aos cofres públicos.