ABC praticamente definido para a partida contra o Fortaleza Sandro reaparece no time, Ademar entra na vaga de Rogerinho e Fábio Silva será o atacante de referência.

O técnico Artur Ferreira deve contar com o retorno do meia Sandro para o jogo desta terça-feira (26) contra o Fortaleza, às 21h, no estádio Frasqueirão.



O técnico ainda promove mais mudanças na equipe. Ademar entra no lugar de Rogerinho, Audálio substitui Fabiano expulso, e no ataque Fábio Silva está escalado, mas seu companheiro ainda não foi definido – Ivan, Leandro, Gabriel e Ricardinho disputam a posição.



O esquem será 3-5-2. Gaúcho, Audálio e Bem-Hur. Marco Aurélio, Erandyr, Sandro e Ademar, com Tiano fazendo a ponta do losango.



Na frente, dois atacantes – Fábio Silva e a opção de Artur, que deve ser definida momento antes da partida.



O técnico Arturzinho deixou claro nesse momento que o mais importante é a vitória. Até se admite que o time jogue mal, mas que vença.



“Preciso de tempo para treinar, para entrosar a equipe, dar ao time a cara que precisa, mas denota tempo. Uma vitória será muito importante para gente ter esse tempo, poder enfrentar o Bahia (depois do Fortaleza) com tranquilidade e muito mais confiança”, afirmou.



Com relação ao jogo passado, derrota para o Juventude, o técnico abcdista não gostou do rendimento da equipe, mas achou normal pelas dificuldades que se apresentam em todo início de trabalho.



Com relação aos reforços, o treinador deixou claro que gostaria de poder contar com dois jogadores do mesmo nível para cada posição.



Ele elogiou bastante as contratações de Paulo Musse, Alex Oliveira, Rafael e Chiquinho, afirmando conhecer todos eles.



A exceção, esclareceu, é no gol, onde gosta de trabalhar com três do mesmo nível.



O dilema para Artur, no entanto, está na posição de atacante goleador. Ele admitiu o interesse por Nonato, atacante que está no Misto, mas procura por outros nomes.



“É fundamental ter um goleador, espero que ele comece a aparecer amanhã (terça-feira,26), pois treinados não faz gol. Eu preparo, treino, ofereço as opções, ensaio e repito jogadas, mas não posso colocar a bola para dentro, por isso precisamos de homens que saibam fazer gol”, esclareceu.



Artur deixou claro também a total confiança e esperança na qualidade de Fábio Silva, mostrando muita esperança pelo seu retorno confirmado contra o Fortaleza.



Artur Lima fez questão de elogiar a disposição da diretoria em reforçar a equipe e oferecer as melhores condições de trabalho. “Nosso presidente prima pela honestidade, por isso acho importante que possamos dar uma resposta positiva ao seu esforço”, encerrou.