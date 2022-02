Apodi rebate Governo alegando maiores estragados com as chuvas Coordenador da Defesa Civil afirma que encaminhou um relatório detalhado com todos os problemas.

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Norte deixaram resultados negativos para os municípios do Vale do Açu e região Oeste, contabilizados pelo Governo do Estado na semana passada. Mas, segundo a coordenadoria de Defesa Civil de Apodi, os estragos foram bem maiores do que os anunciados.



“Esse relatório do Governo está incompleto. Aqui em Apodi, o telhado de um prédio público caiu prejudicando a casa ao lado e temos mais estradas destruídas do que as apresentadas no relatório” justifica Marcílio Reginaldo, coordenador de defesa civil.



O prédio da Associação dos Sítios Reunidos Água Fria, que inclui os bairros da Pororoca, Santa Rosa II, Lagoa Rasa e Queimadas também esta destruído, segundo o coordenador.



Ele aponta as estradas da região de areia, com a interrupção dos acessos aos córregos, comunidades do Apodi. “Dois pontilhões foram destruídos, tem um bueiro enorme e uma avenida completamente destruída, a Moezio Holanda, com uma cratera de mais de 15 metros de comprimento”, esclarece.



E destaca a minimização dos reais danos. “Os prejuízos são maiores do que eles avaliaram. Só de estradas destruídas, temos 380 quilômetros e estamos sem acessos as comunidades”, destaca.



Sobre o envio de informações para o Governo do Estado, Marcílio confirma o preenchimento correto da avaliação de danos (Avadan) e da notificação preliminar de desastres (Nopredi).



“Elaboramos um relatório de 98 páginas com fotos, mapas das regiões afetadas, as ruas, os bairros e as localizações geográficas de todas as áreas” aponta. Ele alega que o relatório inclui laudos técnicos dos engenheiros da Defesa Civil e agrônomos, e ainda as declarações das secretarias de saúde, educação e agricultura do município.