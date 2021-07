CMN busca parceria com AL para apurar caso dos medicamentos

Elpídio Júnior Franklin Capistrano: "Não adianta abrir uma CEI e não finalizar".

Segundo o presidente da comissão de Saúde, o vereador e médico Franklin Capistrano (PSB), o problema dos medicamentos vencidos afetou o maior município do estado e, por isso, também é uma questão que deve ser discutida junta aos deputados, até como forma de dar uma maior força à investigação.A proposta da formação dessa comissão mista, que, de acordo com Franklin Capistrano, seria a primeira na história do Rio Grande do Norte e, com a presença dos deputados, a CEI poderia ter um desfecho diferente das demais investigações.“Temos uma CEI que ainda não terminou (sumiço de R$ 2 milhões em recursos do SUS na administração de Carlos Eduardo) e, para abrir outra, tem que haver uma discussão. Estamos esperando que o presidente da Assembléia indique os deputados que podem e querem participar”, explicou Franklin.A articulação entre as casas legislativas está sendo comandada pelo vereador Ney Júnior (DEM), companheiro de partido de três deputados estaduais: José Adécio e os médicos Leonardo Nogueira e Getúlio Rego. O último, inclusive, havia sido cotado para assumir Secretaria Municipal de Saúde. Ney Júnior, inclusive, já apresentou requerimento solicitando a abertura da CEI conjunta.Os vereadores de Natal que compõem a comissão de Saúde estarão reunidos na quarta-feira (15) para discutir as ações que deverão ser tomadas com relação ao problema. Na análise do relatório da Saúde de 2008, que ocorreria na última segunda-feira (13), os parlamentares se recusaram a apreciar os documentos sem os dados referentes à assistência farmacêutica.“Estamos esperando o resultado da sindicância que a própria Prefeitura está realizando, onde serão disponibilizados os dados referentes às compras dos medicamentos. Daqui a uns 20 dias já deveremos ter as informações”, disse Franklin Capistrano.