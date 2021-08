Etapa do Estadual de Mountain Bike será no dia 26 A competição, que seria neste dia 19, mudou de data por conta de outro evento na APCEF, local da competição.

A primeira etapa do Mountain Bike e Escolar, competições da Federação Norte-Rio-Grandense de Ciclismo (FNC), mudaram de data - as duas provas, inicialmente previstas para este domingo, foram adiadas em uma semana, por conta de outro evento que será realizado neste domingo na Associação do Pessoal da Caixa Econômica (APCEF, na Rota do Sol).



Segue o comunicado da FNC na íntegra:



Comunicamos aos ciclistas da categoria MTB que a prova que estava marcada para o próximo dia 19 de abril foi adiada para o dia 26 do mesmo mês. A mudança deve-se ao pedido feito pela Federação de Motociclismo, pois na mesma data essa entidade realizará um grande evento e utilizará as dependências da APCEF. Como a preferência é nossa a direção da APCEF nos deixou a vontade para decidirmos. Como a FEMORN não pode adiar a sua prova em virtude de problemas com patrocínios nacionais, achamos por bem não prejudicá-los e marcamos uma nova data.



Mais competições



Para o mês de maio, o calendário da FNC apresenta cinco competições. No dia 9 está prevista a segunda etapa do Bike Rally de Regularidade (a primeira etapa foi realizada em março); no dia 10 estão programados o Campeonato Mossoroense de Ciclismo e a primeira etapa de BMX; no período de 15 a 17, é a vez dos potiguares seguirem para a Paraíba, para participarem da Copa Nordeste, que terá lugar na capital João Pessoa; e no dia 24, é a vez da segunda etapa do Mountain Bike e Escolar.