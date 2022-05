Wilma discute em Brasília implantação de linha aérea para Mossoró

O estudo de viabilidade econômica para a criação de vôos regulares ligando Mossoró a outras cidades do país deve ser concluído em junho.O anúncio foi feito no início da tarde desta quarta-feira (20) pela governadora Wilma de Faria, em Brasília, onde manteve reunião com a diretoria da Trip Linhas Aéreas, empresa com quem vem conversando para operar na rota Natal/Mossoró/Fortaleza.“Além do trecho Natal/Mossoró/Fortaleza, queremos também vôos para todo o Nordeste e para o Sul do país”, afirmou a governadora.Para concretizar o projeto, ela disse que o Governo do Estado vai ofertar incentivos fiscais para atrair investidores.“Uma cidade como Mossoró não pode ficar fora da malha aérea comercial em função da sua importância econômica”, revela a governadora que não tem poupado esforços para alcançar esse objetivo.Na reunião entre a governadora e o diretor de Relações Institucionais da Trip Linhas Aéreas, Victor Celestino, foi sinalizado para setembro o início das operações da empresa em Mossoró.A governadora lembra que 90% do sal consumido no país saí do município de Mossoró, que também é o maior exportador de frutas e o segundo maior produtor de petróleo do Brasil.O pólo industrial da cidade vem crescendo paulatinamente, com a instalação recente de três fábricas de cimento.Da reunião participaram também os secretários de Turismo, Fernando Fernandes, e de Comunicação Social, Rubens Lemos Filho, além da deputada federal Sandra Rosado.Nesta quinta-feira, ainda em Brasília, a governadora Wilma de Faria se reunirá às 12 h com o presidente do Ibama, Roberto Messias Franco; com o ministro da Educação, Fernando Hadda, às 14h30, e com o diretor de Infraestrutura da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Alexandre de Barros.

*Fonte: Assecom