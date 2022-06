Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara debate meia-entrada Benefício a que têm direito estudantes e idosos com mais de 60 anos é tema de projeto já aprovado pelo Senado alterando suas regras.

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados vai debater, nesta quarta-feira, 27, o projeto de lei 4571/08, que estabelece novos parâmetros para o benefício da meia-entrada a que têm direito estudantes e idosos em espetáculos artísticos, culturais e esportivos no país. A proposta, já aprovada no Senado, limita a concessão da meia-entrada a 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento.



A realização da audiência pública, marcada para as 14h30, foi pedida pelo relator do projeto, deputado Chico Lopes (PCdoB), que ainda não apresentou seu parecer mas se declarou, a princípio, contra a sua aprovação. O projeto no Senado foi de autoria dos senadores Eduardo Azeredo (PSDB-MG) e Flávio Arns (PT-PR).



"Isso foi uma conquista dos estudantes. Se os artistas e os cinemas estão com dificuldades, o problema não é o estudante", disse o deputado Chico Lopes. "Se tem carteira falsa, vamos prender quem está dando, vamos punir quem usa, e não é o estudante. Nós queremos ouvir as duas partes e procurar uma solução que seja boa para todo mundo, para os artistas e para os estudantes."



O projeto também propõe mudanças no sistema de confecção das carteiras de estudantes. Ele estabelece que elas sejam confeccionadas pela Casa da Moeda, em modelo único nacional. E que a carteira só poderá ser expedida pela União Nacional dos Estudantes (UNE), por outras entidades estudantis e pelos diretórios centrais de estudantes das instituições de ensino superior. Desde 2001, qualquer entidade e até empresas de outros ramos podem emiti-las.



Fonte: Agência Câmara