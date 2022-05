2009: Um ano para conhecer a astronomia

Divulgação

O Brasil foi escolhido para sediar a Assembleia Geral da União Astronômica Internacional, que será o ponto alto das comemorações. O evento acontece nas duas primeiras semanas de agosto, no Rio de Janeiro, e deverá contar com 10 mil participantes de todo o mundo, inclusive pesquisadores potiguares.No Rio Grande do Norte, estado que tem pesquisadores na área de renome internacional, serão realizadas conferências e observações astronômicas. Além disso, será distribuído material educativo, que inclui DVD com a história da astronomia e lunetas, para estudantes do ensino fundamental, médio e o público em geral."A filosofia do Ano da Astronomia é levar o maior número de pessoas a contemplar o céu. No estado, o tema do Ano é 'Descobre o teu Universo', por isso, telescópios estarão disponíveis no IFRN e no Campus da UFRN para que escolas e o público em geral possam fazer observações", afirma o professor de Astronomia da UFRN, Renan Medeiros.Renan, astrônomo potiguar com reconhecimento internacional, destaca que a astronomia é uma das áreas da ciência brasileira que tem grande evidência mundial. "A pesquisa em astronomia no Brasil, em particular na UFRN, está no mesmo nível das pesquisas feitas nos Estados Unidos, Europa, Japão e Austrália", enfatiza.Sobre os feitos do grupo de astrônomos do Rio Grande do Norte, Renan destaca que os pesquisadores potiguares foram os que mediram mais rotações de estrelas em toda a história e fizeram descobertas de grande impacto, como a de seis planetas fora do sistema solar."Mas o grande feito será escrever a história do Sol, algo que efetivamente estamos conseguindo", salienta. Para o professor, a astronomia é hoje bem compreendida pela população."A astronomia busca respostas fundamentais que tocam o ser humano de qualquer nível cultural, independente do credo e geografia. Respostas a perguntas que fazem parte do imaginário do ser humano desde sempre, como 'Qual a origem da vida?', 'Para onde nós vamos?', são respondidas pela astronomia", finaliza.Com as primeiras observações telescópicas, Galileu descobriu as linhas de Júpiter e Saturno, as manchas solares e a rotação do Sol.As descobertas confirmaram a rotação da Terra em torno do Sol, como já havia sido antecipado por Copérnico, em teoria.As afirmações levaram a Igreja Católica a perseguir Galilei, que acabou sendo obrigado a renegar sua tese.