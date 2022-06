Bernardo Vieira é campeã de multas em Natal

Fotos: Gabriela Duarte ''Eu tenho medo de aumentar a velocidade na Bernardo Vieira e chegar a notícia no outro dia de que morreu alguém'', confessou.

“Eu tenho medo de aumentar a velocidade na Bernardo Vieira e chegar a notícia no outro dia de que morreu alguém”, confessou em entrevista ao Jornal 96 , dana manhã desta segunda-feira (25).“[Em Natal], são quase 300 mil carros circulando. Menos de 0,5% desses carros são multados”, disse ao informar que a avenida multa três vezes mais que toda a Natal.Apesar da negativa do secretário, a STTU informou aoque, nos cinco primeiros meses de 2008, foram registradas 24.869 multas, já em 2009, foram 62.140, o que contabiliza um aumento de 250%.Segundo ele, o processo de educação no trânsito é gradativo e, por esta razão, as infrações foram muitas quando a nova Bernardo Vieira foi inaugurada, entretanto o número de multas tem decrescido. “No mês passado, foram 8.400 multas e a gente espera que esse número continue diminuindo”.O projeto Via Livre foi implantado nas avenidas Jaguarari e Romualdo Galvão para melhorar o fluxo dos carros, mas com a resistência do comércio em ambas.O secretário garante que a medida “é muito importante para a cidade” e deve ser implantada ainda na rua São José e, em seguida, na avenida Afonso Pena.Kelps Lima lembra da possibilidade de Natal sediar a Copa do Mundo. “O maior benefício que a Copa do Mundo pode trazer a Natal é cultural”, disse ao mesmo tempo em que questiona: “Que cidadão a gente quer apresentar ao mundo em 2014?”.Ele garante que no trânsito e no transporte, a STTU tem aberto essa discussão. “Os comércios devem ter estacionamento próprio ou os carros devem estar na rua atravancando o trânsito? O cidadão natalense não tem direito de andar na calçada”.Segundo Kelps Lima, o projeto Via Livre conta também com as parcerias das Semurb, Semov, Urbana e secretarias do Estado, inclusive com o monitoramento das avenidas durante 24h por dia com o auxílio de câmeras de segurança.Para a desobstrução do trânsito no bairro do Alecrim, o secretário colocou a construção de edifícios-garagem como uma alternativa.“Uma grande garagem com dois andares subterrâneos embaixo do camelódromo do Alecrim, ao longo da Avenida 2 vai desafogar o trânsito”, sugere.Além disso, antecipou que empresários já se manifestaram para administrar duas garagens privadas na Afonso Pena, avenida que onde também será implantado o projeto.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta segunda feira (25).